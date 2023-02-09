MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin deprem bölgesine destek uçuşları ’hava yardım koridoru’ üzerinden aralıksız sürüyor. Koridor üzerinden Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere 519 sortiyle kurtarma ekibi ve yardım malzemesi taşındı, taşınmaya devam ediliyor" denildi.

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