Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hastaneye dönüştürülen Deniz Kuvvetlerimizin TCG BAYRAKTAR gemisinde depremde zarar gören vatandaşlarımıza tedavi hizmeti vermeye devam ediyoruz. 23’ü ameliyat olmak üzere gemimizde 4 bin 850 vatandaşımıza sağlık hizmeti verildi” ifadelerini kullandı.

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