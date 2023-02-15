Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya paylaşımında, “Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu’ndaki çadır kentte çocuklarımıza oyuncak, çikolata ve şeker dağıtmaya, bölgeye ulaştırılan yardım malzemelerini ailelerimize dağıtmaya devam ediyoruz. Dayanışma Destanı” denildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mehmetçik, bölgedeki çocuklara çikolata, şeker ve yardım malzemeleri dağıtarak moral vermeye devam ediyor.

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