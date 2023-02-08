Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda C-130 kargo uçaklarının konfigürasyonlarının yaralı vatandaşların taşınması için sıhhi tahliye kapsamında değiştirildiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), C-130 kargo uçaklarının konfigürasyonlarının yaralı vatandaşların taşınması için değiştirildiğini açıkladı.

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