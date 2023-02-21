Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mehmetçiklerimiz deprem bölgesinde çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar bölgede 59 bin 985 çadır kurularak vatandaşlarımıza teslim edildi. Devlet Millet El Ele” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugüne kadar bölgede 59 bin 985 çadır kurularak vatandaşlarımıza teslim edildiğini duyurdu.

Kamyon traktöre çarptı, bir römork arpa yola ve tarlaya saçıldı

Kamyon traktöre çarptı, bir römork arpa yola ve tarlaya saçıldı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.