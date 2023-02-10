Milli Savunma Bakanlığı, depremden etkilenen vatandaşlar için aralıksız çalışmaya, canla başla mücadele etmeye devam ettiklerini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, depremden etkilenen vatandaşlar için aralıksız çalışmaya, canla başla mücadele etmeye devam ettiklerini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Her zaman emrinde ve hizmetinde olduğumuz asil milletimiz için devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile aralıksız çalışmaya, canla başla mücadele etmeye devam ediyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız” ifadelerine yer verildi.