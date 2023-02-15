Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıcı etkiler bırakan depremler sonrasında Mehmetçik bölgeye uçak ve helikopterler ile yardımları ulaştırıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıcı etkiler bırakan depremler sonrasında Mehmetçik bölgeye uçak ve helikopterler ile yardımları ulaştırıyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya paylaşımında, “Adana İncirlik Üssümüzdeki lojistik koordinasyon merkezinden nakliye uçuşları gece-gündüz aralıksız devam ediyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait uçak ve helikopterler vatandaşlarımıza yardımları ulaştırıyor. Dayanışma Destanı” denildi.