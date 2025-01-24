Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanan İs. Asb. Üçvş. Ufuk Akıncı’nın kaldırıldığı hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

MSB’den yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs. Asb. Üçvş. Ufuk Akıncı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Ocak 2025 tarihinde şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Şehit Akıncı’nın naaşının, Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığında yapılacak törenin ardından baba ocağının bulunduğu Ankara’ya hava yolu ile gönderileceği öğrenildi.