MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara’daki sosyal tesislerimizde görevli 73 gönüllü personelimiz, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde deprem arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine aralıksız destek veriyor" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara’daki sosyal tesislerde görevli 73 gönüllü personelin Hatay’da arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine aralıksız destek verdiğini bildirdi.

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