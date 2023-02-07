MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Edirne’de konuşlu 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızın 1’inci Komando Taburunda görevli personelimiz arama-kurtarma faaliyetlerine destek için Gaziantep’e intikal ediyor” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne’de konuşlu 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1’inci Komando Taburunda görevli personelin Gaziantep’e intikal ettiğini bildirdi.

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