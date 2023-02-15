Milli Savunma Bakanlığı, afet bölgelerindeki aktif çalışmalarıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Gelibolu’dan gelen 2’nci Kolordu İstihkam Alayı Arama Kurtarma Bölüğü, Hatay Gazi Mahallesi’nde enkazda arama faaliyetine aydınlatmalı olarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2’nci Kolordu İstihkam Alayı’nın Hatay’da arama faaliyetine aydınlatmalı olarak devam ettiğini açıkladı.

MSB: "4’üncü Komando Tugay Komutanlığı devriye görevine aralıksız devam ediyor"

MSB: "4’üncü Komando Tugay Komutanlığı devriye görevine aralıksız devam ediyor"

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