Bir sinir sistemi hastalığı olan Multipl Skleroz (MS) hastalığı ile ilgili her yıl mayıs ayının son çarşamba günü, çeşitli etkinlikler düzenlenerek toplumsal farkındalığın arttırılması amaçlanıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Yaprak Alper, “Kol ve bacaklarda uyuşukluk, güç ve denge kaybı, kramp, çift görme, konuşma bozukluğu, bulantı, yorgunluk, depresyon gibi yakınmalar 24 saatten uzun sürüyorsa kişi MS atağı geçiriyor olabilir. Hastalığın erken tedavisi, ileride hasar bırakmasını engeller" dedi.

Medicana International İzmir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Yaprak Alper, genellikle 29-32 yaş arasında başlayan ve kadınlarda daha sık görülen MS hastalığının ataklar halinde kendini gösterdiğini; ancak her hastada farklı ilerlediği için tedavinin de kişiye özel olarak planlanması gerektiğini söyledi. Dr. Alper, MS atakları ile ilgili, “Kol ve bacaklarda uyuşukluk, karıncalanma, iğnelenme, güç kaybı, spazm, kas sertliği, kramp, ağrı, güç kaybı, görme kaybı, çift görme, idrar kaçırma, idrar aciliyeti, kabızlık, konuşma bozukluğu, cinsel fonksiyon bozuklukları, denge kaybı, bulantı, yorgunluk, depresyon, kısa süreli hafıza problemleri gibi yakınmaların bir ya da bir kaçı, en az 24 saat hatta bazen günler ve haftalar sürüyorsa, kişi MS atağı geçiriyor olabilir" diye aktardı.

MS nasıl tedavi edilir

MS’in seyri gibi tedavi tiplerinin de farklı olduğuna değinen Nörolog Yaprak Alper, MS tedavisi ile ilgili şu bilgileri aktardı:

"Atak döneminde ilaç tedavisi, belli tipte MS tanısı almış hastaların, ataklarının sıklığını, şiddetini ya da atak olduğunda bıraktığı hasarları azaltmak için kullanılan koruyucu tedaviler mevcuttur. Herhangi bir hastalık olmadan da görülebilecek ya da MS’in doğrudan sonucu olan depresyon, yorgunluk, unutkanlık, uykusuzluk, kas sertleşmesi, idrar sorunları, cinsel problemler ve diğer sorunlara yönelik tedaviler ve buna ek olarak diyet, günlük yaşam düzeninde değişiklikler, yoga, gevşeme egzersizleri de tamamlayıcı tedaviler arasında sayılabilir."