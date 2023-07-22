Multiple skleroz (MS) hastalarına yönelik düzenlenen etkinlikte konuşan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Terzi, "Yapmış olduğumuz etkinlik sonrası hastalarımızın kan parametlerine, yürümelerine ve değerlerine bakacağız ve bu verileri bir makineye aktaracağız. Makineye yapay zeka ile öğreterek bu hastaların geleceği ile ilgili önemli bilgiler verecektir" dedi.

Yapay zeka teknolojisi artık birçok alanda kullanılıyor. Sağlık alanında birçok hastalığın tanısında kullanılan yapay zekayı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı da kullanıyor. Hastaların kaydedilen sesleri, yürüme görüntüleri ve emar (MR) görüntüsü, yapay zekaya aktarılarak nörolojik veya fiziksel sağlık sorunları tespit edilebiliyor.

"Yapay zekayı da öğreterek hastaların geleceği ile ilgili önemli bilgiler verecek"

30’a yakın MS hastasına Omtel Otel’de yoga etkinliği yapıldı. Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan OMÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, "MS ile ilgili biz Türkiye’de ve Samsun’da her yıl değişik etkinlikler yapıyoruz. Bunlar bazen bilimsel bazen de hastaların yaşam kalitesine yönelik aktiviteler oluyor. Bugün de Samsun ve çevre ilçelerde yaşayan 30’a yakın MS hastalarıyla beraber burada onların tamamlayıcı tedavisinde önemli olduğunu düşündüğümüz ve yaşam kalitelerini arttırdığını düşündüğümüz yoga etkinliğini gerçekleştirdik. Ahmet hocamız Akdeniz Bölgesi’nden gelerek hastalarımıza bu eğitimi verdi. Onların yaşam aktivitesinin ne kadar aktif olacağını bundan sonra göreceğiz. Düzenli yapıldığından özellikle fiziksel egzersizler arasında bulunan, yoga, pilates gibi aktivitelerin hastaların yorgunluklarına, yürümelerine, yaşam kalitelerine çok önemli etkisi olduğunu biliyoruz. Sağlık turizmi açısından bakıldığında bunun oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Biz hem bilimsel çalışmalarımızı yaparken hem de bu sayede hastaların ya da toplumda bizden farkındalık bekleyenlerin yaşam kalitesine dokunmaya çalışıyoruz. Bundan sonrada bu etkinliklerimizin devam edeceğini düşünüyoruz. Parkinson, Alzheimer gibi yaşlı veya genç pek çok nörolojik hastalıklarda, nörolojik ve diğer hastalıklarda da buna benzer etkinlikleri yapmayı düşünüyoruz. Günümüzde oldukça ilerleyen bir teknoloji var. Özellikle dijital teknolojilerdeki gelişmeler, makine öğrenimi, yapay zeka gibi konularda da çalışıyoruz. Bugün yapmış olduğumuz etkinlikte de hastaların bu verilerini analiz ederek, belki ilerde yapay zekaya aktararak bunlar ne kadar etkili olacak? Hastaların yaşamında nasıl etkili olacak? Gibi sorulara cevap bulmaya çalışacağız. İlaç tedavisinin yanında bunları verdiğimizde hastalar daha iyiye gidecek mi gibi analizler de yapıyoruz. Bugün bu hastaların etkinlik öncesinde ve sonrasında kan parametrelerine de bakacağız. Yürümelerine, yorgunluklarına bakacağız ve bunları bir makineye aktaracağız. İlerde bu makine bize yapay zekayı da öğreterek hastaların geleceği ile ilgili önemli bilgiler verecek" diye konuştu.

"Yoga ile bu farkındalığı artırmış oluyoruz

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Sema Gül Türk, "Bizim bu organizasyonu yapmaktaki en büyük hedefimiz hastalarımızın iyi hallerini farkında olmalarını sağlamaktır. Yoga ile bu farkındalığı artırmış oluyoruz. Ahmet hocamızın yaptığı seanslı meditasyonda kendinin farkında olmak, kaslarının farkında olmak, iyilik hallerini fark etmek çok önemli olduğunu hissettim. Hastalarımızda bunula ilgili geri bildirimde bulundular. Yoga gibi insanların aslında birazda kendilerini dinleyebildiği sistemler MS gibi beyinin etkilendiği ve beyinin neden olduğu hastalıklarda kesinlikle faydalı olduğu rastlanmıştır" şeklinde konuştu.

"Birçok yararı var"

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özşimşek ise "Bugün MS hastalarının tedavisi için yoga uygulaması yaptık. Yoga ve nefes uygulamaları üzerinde çalışıyoruz. MS ile ilgili dünyada yapılmış birçok çalışma vardır. Türkiye’de Murat Terzi hocamızın Samsun’da yapmış olduğu yardımlarıyla başladık. Yoga ile beraber kognisyon dediğimiz bilince çok büyük faydasının olduğu ispatlanmıştır. Antioksidanların vücutta arttığı ispatlandı. Bilinç durumunun düzelmesi, fiziksel durumun düzelmesi ile ilgili yoganın birçok yararı vardır" ifadelerini kullandı.