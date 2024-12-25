Mozambik’te Anayasa Konseyi’nin tartışmalı devlet başkanlığı seçiminin sonucunu onaylamasının ardından düzenlenen protestolarda 2’si polis 21 kişi öldü.

Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik’te Anayasa Konseyi, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesi’nin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo’nun galip geldiği tartışmalı devlet başkanlığı seçiminin sonucunu onayladı. Sonuçların onaylanmasının ardından başkent Maputo ve Beira şehrinde sokaklara dökülen göstericiler dükkanları yağmaladı, araçları kundakladı.

Mozambik İçişleri Bakanı Pascoal Ronda Maputo’da düzenlediği basın toplantısında, mahkemenin kararının ardından ülkede şiddet dalgasının başladığını söyledi. Seçimde ikinci olan Venancio Mondlane’nın destekçilerinin sokağa döküldüğünü belirten Ronda, ön soruşturmaya göre son 24 saatte ülke genelinde 236 şiddet eylemi gerçekleştiğini söyledi. Olaylarda 2’si polis, 21 kişinin öldüğünü kaydeden Ronda, şiddet olaylarında 13 sivil ve 12 polisin de yaralandığını ifade etti. Ronda, olaylarda ayrıca 2’si polis aracı toplam 25 aracın ateşe verildiğini, 11 polis merkezi ve bir cezaevine saldırı düzenlendiğini, 86 mahkumun kaçtığını söyledi.

Mozambik’te 9 Ekim’de düzenlenen devlet başkanlığı seçimini, iktidardaki Daniel Chapo kazanmıştı. Oyların yüzde 65’ini alan Chapo birinci olmuş, rakibi Mondlane oyların yüzde 24’ünü almıştı. Seçimlerin düzenlenmesinden bu yana Mondlane’nın destekçileri, hile karıştığı iddiasıyla seçim sonuçlarını protesto ediyor. Güvenlik güçlerinin protestoculara gerçek mermiyle müdahale ettiği olaylarda, şu ana kadar en az 150 kişi hayatını kaybetti.