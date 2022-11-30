Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, küresel alanda pandeminin sebep olduğu tahribata rağmen geçtiğimiz yıl mobilya sektörü ihracatının 4 milyar 322 milyon dolara ulaştığını belirterek, “Sektörün elde ettiği ihracat başarısı göğsümüzü kabartıyor” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, küresel alanda pandeminin sebep olduğu tahribata rağmen geçtiğimiz yıl mobilya sektörü ihracatının 4 milyar 322 milyon dolara ulaştığını belirterek, “Sektörün elde ettiği ihracat başarısı göğsümüzü kabartıyor” dedi.

Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD) tarafından ilki İstanbul’da gerçekleşen “Mobilya Sektör Buluşmaları”nın Ankara’daki ikinci toplantısı ATO’nun ev sahipliğinde yapıldı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada ülkenin en eski ve en çok gelişme kaydeden sektörlerinden biri olan mobilya sektörünün katma değer üreterek, ihracat rakamlarını yukarılara taşıdığını ve cari açığa olumlu katkı sağladığını belirterek, mobilya sektörünün ithal ürünlere bağımlılığı en az, yerli kaynak kullanımı en çok olan sektörler arasında yer aldığını söyledi. Türkiye’de son yıllarda mobilya ve dekorasyon sektöründe önemli atılımlar ve gelişmelerin yaşandığını kaydeden Baran, “Üretimi özgün tasarımlarla sürdüren sektör, uluslararası platformda imajını yeniledi ve sağlamlaştırdı. Bu da sektörün dış ticaretini geliştirdi. Küresel alanda pandeminin sebep olduğu tahribata rağmen mobilya ihracatımız geçen yıl 4 milyar 322 milyon dolar rakamına ulaştı. Bu yılın ilk 9 ayında ise 3 milyar 580 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek gelecek yılın üzerine çıkacağının sinyalini verdi. Irak, Almanya, Amerika, İsrail, Fransa ve Katar başta olmak üzere pek çok ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Sektörün elde ettiği ihracat başarısı göğsümüzü kabartıyor” dedi.

“Üretim gücümüzü artıracağımıza şüphem yok”

Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ise, Türkiye’nin mobilya pazarında önemli bir aktör olduğunu belirterek, derin, kuşatıcı bir tecrübeye sahip olmasının sektörün en önemli güvencesi olduğunu söyledi. Altunyaldız, “Günlük hayatın büyük bir kısmında mobilya sektörünün farklı ürünleri tüketicinin kullanım alanını oluşturuyor. Aslında insan hayatında bu denli büyük bir yere sahip olan sektörün dış ticarette, ihracatta doğrudan artı değer vermesi kadar doğal bir şey yok. İşte bu hedefe doğru yürürken de şimdiye kadar başardıklarımızın üzerine koyarak, dijital dünyanın ve teknolojinin nimetlerinden faydalanarak, yenilikçi fikirlerle rekabetçiliğimizi, üretim gücümüzü artıracağımıza şüphem yok” diye konuştu.

“70 milyar dolarlık pazardan daha fazla pay almalıyız”

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da mobilya sektörü ihracatının 2022 yılının ilk on ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.6 oranında arttığını söyledi. Türkiye’nin dünya mal ticaretindeki payının yüzde 1, dünya mobilya ihracatındaki payının ise yüzde 1.77 olduğunu ifade eden Kılıçkaya, ”Büyüklüğü 70 milyar dolara yaklaşan bu pazardan daha fazla pay alınması gerektiğine inanıyorum” dedi.

“Sektöre yeni bir güç katmak istiyoruz”

MOYSAD Başkanı Dr. Alpaslan Baki Ertekin de yaptığı konuşmada sektörde faaliyet gösteren firmalar olarak yeni bir vizyon ve misyon etrafında yapılanma fikrini benimsediklerini kaydederek, “Biz MOYSAD’ı Ekim 2021 yılında 21 şirket ve 30 marka ile kurduk. Teknolojisi, üretim kabiliyeti ve yurt dışı tecrübesiyle yaşadığımız ve elde ettiğimiz tecrübeyi diğer şirketlere aktarmak istiyoruz ve bu amaçla bu derneği kurduk. Sektör problemlerini kendi problemlerimiz gibi gördük ve bu kısa süreçte belirli noktalarda mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim. Ancak yapacak daha çok işimiz var. Türkiye’nin 81 ilinde hızla örgütlenerek mobilya sektöründe birlik sağlamak ve sektöre yeni bir güç katmak istiyoruz. İl bazında dernekleşme çalışmalarının şu anda 76’sını derneğimize üye markaların bayileri ile sağladık ve çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz” diye konuştu.

“Potansiyeli yüksek bir pazar var”

Türkiye Ağaç İşler Federasyonu Başkanı Hüseyin Taklacı sektörün katma değerli ürünler üreterek ihracat rakamlarını yükselttiğini belirtti. Dünyada el işçiliği ürünlerin çok zor bulunduğunu ifade eden Taklacı, bu nedenle sektöre özel önem verilmesi gerektiğini söyledi. Taklacı, “Burada çok büyük ve potansiyeli yüksek bir pazar var. Türkiye’de el işçiliği olan katma değerli ürünlere destek verilmesine ihtiyacımız var. Bununla ilgili devletimizden destek bekliyoruz. Mobilya sektörü olarak Türkiye’de büyük bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz, hepimiz değişik versiyonlarda ürünler üretiyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ATO Başkanı Baran’a, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan tarafından teşekkür plaketi takdim edildi ve Doğan’ın moderatörlüğünü yaptığı “Mobilya Sektörünün Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar” başlıklı panele geçildi. Panelde ROTA META CEO’su Doç. Dr. Leyla Türker Şener, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamza Çınar konuşmacı olarak yer aldı.

ATO Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya ATO Başkanı Gürsel Baran, AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin, Türkiye Ağaç İşler Federasyonu Başkanı Hüseyin Taklacı ve sektör temsilcileri katıldı.