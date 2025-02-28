Kütahya’nın Tavşanlı ilçesini gururlandıran bir başarıya imza atan Moymulspor U18 Kız Basketbol Takımı, Kütahya şampiyonu oldu. Genç basketbolcular, elde ettikleri bu önemli başarıyla 4-5-6 Mart tarihlerinde Uşak’ta düzenlenecek bölge şampiyonasında mücadele etme hakkı kazandı.

Moymulspor Kulüp Başkanı Ahmet Karabıyık, U18 kızlarının elde ettiği şampiyonluktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kızlarımız, Kütahya’da gösterdikleri üstün performansla şampiyonluğu hak etti. Şimdi hedefimiz Uşak’ta da aynı başarıyı tekrarlamak. Takımımıza güveniyoruz ve Uşak’tan da şampiyonlukla döneceğimize inanıyoruz" dedi.

Moymulspor U18 Kız Basketbol Takımı, Uşak’ta düzenlenecek bölge şampiyonasında çevre illerin şampiyonlarıyla karşılaşacak. Zorlu geçmesi beklenen maçlar öncesinde Moymulsporlu genç basketbolcular, hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Tavşanlı halkının da Uşak’ta Moymulspor’u yalnız bırakmayarak destek vereceği belirtildi. Başkan Karabıyık, "Taraftarlarımızın desteğiyle Uşak’ta da başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.