Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Süper Amatör takımlarında yer alan Moymulspor alt yapı çalışmalarına önem veriyor. Moymulspor, tesislerinde 2008-2009 doğumlular ile hazırlıklarını sürdürüyor. Moymulspor kulüp başkanı Ahmet Karabıyık ile genel ikinci dönemine girerken Moymulspor 2008-2009 doğumluları Eskişehir Gençler Gücü ile hazırlık maçı yaptı Moymulspor, altyapıya verdiği önemi sürdürüyor. 2008/2009 doğumlu oyuncuları Eskişehir Gençler Gücü ile hazırlık maçı yaptı. Moymulspor kulüp başkanı Ahmet Karabıyık ile genel kurul sonrası ikinci dönemine girerken geçtiğimiz günlerde teknik direktör olarak Moymullu Ahmet Saka ile anlaşmıştı. Alt yapıya da oldukça önem veren Moymulspor hazırlık maçlarını sürdürüyor. Dün konuk takım Eskişehir Gençler Gücü ile hazırlık maçı gerçekleştirildi. Moymulspor teknik direktörü Ahmet Saka, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Altyapıya çok önem veriyoruz. Bu maçta genç oyuncularımızı görmek istedik. Onların performansından memnunum. İnşallah sezona iyi bir başlangıç yapacağız" dedi.

Moymulspor, hazırlık maçlarına devam edecek.

Alt yapı sorumlusu Mehmet Kale’nin de gayretleri ile başarılı çalışmaların devam edeceği bilgisi edinildi.