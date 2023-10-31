Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Moymul mahallesinden yetişen hemşerileri tarafından kurulan Moymuldan Yetişenler Derneği, Cumhuriyet’in 100. yılı yemeğinde TRT sanatçılarını konuk etti.

Tunçbilek Beldesi 1 Numara düğün salonunda gerçekleştirilen programa Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, Tavşanlı Belediye Başkan vekili Furkan Dinçer,İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Moymul’dan Yetişenler Dernek Başkanı Hafize Sarıfedai, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Atatürk’ü saygı ile andıklarını söyledi.

Sarıfedai, "Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde TRT sanatçılarımızı Moymul’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Sahneye Moymul’dan Yetişenler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve geceye destek verenler davet edilerek yapmış oldukları fedakar çalışmalardan dolayı tebrik edildiler. Daha sonra Moymulspor’un kardeş kulübü İnegölspor duayen başkanlarından Varol Sarılar ve Fikri Bayraktar sahneye davet edilerek Moymulspor Kulüp Başkanı Ahmet Karabıyık ve Alihan Sarıfedai tarafından Moymulspor forması hediye edildi.

Moymulspor’un da katılığı gecede TRT sanatçıları Orhan Ayaz ve Ayşe Ekiz, birbirinden eşsiz güzellikte eserlerini seslendirdi.

Program, hep birlikte söylenen Marşlarla ile sona erdi.