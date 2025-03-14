Kütahya Dumlupınar Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen heyecan dolu maçlar sonucunda Moymul Spor Voleybol Takımı, şampiyon olarak 2. Lige yükselme gruplarına katılmaya hak kazandı. Takım, Nisan ayında ilimizi temsil etmek üzere 2. Lige yükselme gruplarında mücadele verecek.

Moymul Spor, karşılaşmalarda Kütahya Belediye Spor Kulübü’nü 3-1, İl Spor Gençlik Merkezi’ni 3-1 ve finalde Kütahya Voleybol Spor Kulübü’nü 3-0 mağlup ederek bu başarıyı elde etti.

Kulüp Başkanı Ahmet Karabıyık, başarılı performansları dolayısıyla sporcuları kutlayarak, bu başarıların yanı sıra takımın gelecekteki hedefleri için de destek olacağını ifade etti. Moymul Spor, bu yükselmenin, il voleybolu açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Spor camiasından ve taraftarlardan gelen destekle, katılacakları 2. Lige yükselme gruplarında daha da başarılı olmayı hedefleyen Moymul Spor, ilerleyen maçlarda da dikkatleri üzerine çekmek için hazırlıklarına devam edecek.

Tüm Kütahya halkını, Moymul Spor’un maçlarını desteklemek üzere salonlara davet eden kulüp, gelecek için umut dolu bir sezonun başlangıcını müjdeledi.