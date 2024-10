SAMSUN (İHA) – Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Bu ligi biliyoruz, bazı takımlar daha kolay maç kazanıyorlar” dedi.

Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jose Mourinho, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Puan kaybettikleri için üzüldüklerini dile getiren Mourinho, kalan maçları kazanmak için mücadele edeceklerini ifade etti. 2 puan kaybettiklerini vurgulayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, “Samsunspor’u ve hocasını tebrik etmek isterim. Gerçekten iyi bir takım, organize bir takım. Sonuç için savaşıyorlar. İyi bir taraftarları var. Tabii ki bazı sahaya bir şeyler atan taraftarları hariç tutuyorum. Zor anlarda takımlarını destekliyorlar. Bugün sonuçta memnun değilim ama buraya gelip bu maçı oynamış olmaktan dolayı mutluyum. Şu andaki puan tablosuna baktığımızda evet direkt rakiplerimize olan mesafemiz 2 puan daha arttı. Bunun sezon sonunda nasıl etki edeceğini şimdiden bilemem. Çünkü sihirli bir beynim yok. Sezon sonunda nasıl bir etkisi olur bunu bilemem. Ama sadece size şunu söyleyebilirim ki bir sonraki maçımız olan Bodrum maçında 3 puan almak için savaşacağız. Tekrardan galibiyete dönmek için savaşacağız. Öngörebileceğim tek şey bu. Dolayısıyla ben bugünkü puan kaybının şimdiye etkisini değerlendirebilirim. Eğer yanılmıyorsam bir maçımız eksik ve 8 puan fark olduğu durum bu bizim için” diye konuştu.

“Sakat oyuncumuz varken 4 dakika 10 kişi oynadık”

Eksik kaldıkları anda oyuncuların oyunu durdurmamasına sinirlendiğini ifade eden Jose Mourinho, “Bizim maç içerisinde kolektif olarak en iyi olduğumuz an aslında Szymanski’nin girmiş olduğu pozisyon, o şutlu, neredeyse sağ kenarından gol diye kutluyordum ama yanıldım. Tabii ki bakış açımdan dolayı, kulübedeki görüntüden dolayı gol gibi geldi bana. Aynı şekilde Saint Maximin’in golünü de neredeyse kutlayacaktım. Harika bir pas, harika bir kontrol, çok güzel bir şut. Orada da topun giriyor olduğunu düşünmüştüm. En iyi periyodumuz aslında 1-1 sonrasındaydı. Daha sonrasında 2-1’i de bulduk ve 3-1’i bulmak için çabaladık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Bence maçın içerisinde dinamiği değiştiren şey saha içerisinde 1 kişi eksik kaldığımız andı. O sırada aslında birazcık mutsuzdum çünkü oyuncularımın hiçbirinde o vizyonu, o tecrübe, o bilgi yoktu. Maçı durdurmaları gerektiğine dair. Yaklaşık 4 dakika oyuncumuz dışarıdaydı ve 4 dakika boyunca bir kişi eksik oynadı. Orada maçın değişmeye başladığını düşünüyorum. Orada rakibimiz bizim üzerimizde daha fazla baskı kurdu bir kişi eksik olduğumuz için” şeklinde konuştu.

“Sürekli İrfan Can oynamıyor diye ağlıyorsunuz”

"İrfan Can Kahveci’ye neden süre vermediniz?" sorularına sinirlenen Mourinho, “Artık bu soruların sorulmasını anlamaya başladım. Aslında şuna şaşırdım diyebilirim. Neden kaleci İrfan Can Eğribayat oynamıyor? Niye Cenk Tosun oynamıyor? Bu isimleri de saymanızı beklerdim. Neden Oğuz Aydın oynamıyor diye. Çünkü size şöyle söyleyebilirim, benim için Tadic birkaç maçta takımın en iyisi. Sadece önemli goller attığı için değil, aynı zamanda takıma vermiş olduğu denge için, aynı zamanda takımın organize olmasını da koyduğu akıl için, pozisyon hatası yapmadığı için, karar verme hatası yapmadığı için. Eğer bana derseniz ki onun oynamasını istemiyoruz, başka oyuncunun oynamasını istiyoruz derseniz, tamam. Benim için artık bundan da daha fazla sebep vermek açıkçası zor. Oyuncularımı da burada kameralar önünde analiz etmek istemiyorum. Onları savunmam gerekiyor. Burada açıklamam doğru değil. ‘Bu sebepten oynuyor, bu sebepten oynamıyor’ gibi açıklamalar yapmam doğru değil ama anlıyorum. Sizin kültürünüzün bir parçası bu. Ben de cevap vermeye çalışıyorum ama benim için zor. Oğuz neden oynamadı? İrfan kulübedeydi. Her gün bu tarz sorular soruyorsunuz. Bugün de maçtan önce bana sordular neden bugün Kostic’i sol bekte bekliyor taraftarlar diye. Bu sefer Djiku oynadı, Levent niye oynamadı? Bunları açıklaması benim için zor. İrfan bugün kulübedeydi, Tadic oynadı ama sürekli bunun için ağlıyorsunuz neden İrfan oynamıyor. Şimdi de Oğuz’u söylüyorsunuz bana. Şunu tavsiye edebilirim size. Bunu anlayabilirsiniz. Çok önemli, çok harika bir oyuncu da kritik bir hata yapabiliyor takım için” ifadelerini kullandı.

"Birlikte savaşalım, inanmaya devam edelim yapmış olduğumuz gibi"

Diğer takımların kazandığı maçlar hakkında da konuşan Mourinho, “Samandıra’daki herkes, benden başlayıp oyuncularıma kadar herkes gerçekten çok çalışıyor ve buna da devam edeceğiz. Bu ligi biliyoruz, bazı takımlar daha kolay maç kazanıyorlar. Ama bizler de lig sonuna kadar oynadığımız her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyorum. Perşembe günü farklı bir turnuva da bir maçımız var. Bizden farklı seviyede olan özel bir kulübe karşı oynayacağız. 2 tane evimize üst üste maç oynayacağız. Manchester United ve Bodrumspor maçları. Birlikte savaşalım, inanmaya devam edelim yapmış olduğumuz gibi” açıklamasında bulundu.