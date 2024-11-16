Motul Türkiye Karting Şampiyonası’nda 6. Ayak yarışları Uşak’ta bugün yapılan sıralama turlarıyla başladı.

2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayağı Sakarya’da başladı 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayağı Sakarya’da başladı

Spor Toto ve Uşak Belediyesi katkılarıyla düzenlenen turnuva bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Motorsporları Pisti’nde başladı. 53 sporcunun katıldığı, 6-9 yaş arası micro, 7-12 yaş arası mini, 12-15 yaş arası junior, 14 yaş üzeri senior ve 30 yaş üzeri master olmak üzere 5 ayrı kategoride yarışlar, antrenman turlarıyla başlarken öğleden sonraki sıralama turlarıyla son buldu.

Kaynak: iha