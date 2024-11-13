MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası, 16-17 Kasım tarihlerinde Otomobil Sporlarında Kadın Spor Kulübü tarafından Uşak Belediyesi Motorsporları Pisti’nde düzenlenecek.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası, 6. ayak yarışları ile devam ediyor. ICRYPEX, Spor Toto ve Uşak Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyonda bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Motorsporları Pisti’nde 5 ayrı kategoride 53 sporcunun mücadele edecek. Şampiyonluk düğümünün büyük oranda çözecek olduğu için büyük önem taşıyan organizasyon kapsamında, Cumartesi ilk yarışlar, Pazar günü de ikinci ve üçüncü yarışlar koşulacak.