Yaralı sürücü kaza yerine çağırılan ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaza, Saray ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Vize Caddesi üzerinde plakasız motosikletiyle Vize istikametine seyreden Selçuk Ş. (42), motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Yaklaşık 10 metre asfaltta sürüklenerek ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne mesaiden dönen 112 Acil Servis personeli ve vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı.

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