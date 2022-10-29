Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kontrolünü kaybettiği motosikletten düşen 63 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kontrolünü kaybettiği motosikletten düşen 63 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Tuzla Mahallesi Hal Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Ayan Eroğlu (63), kullandığı motosikletin kontrolünü kaybetmesi neticesinde düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Eroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eroğlu’nun cansız bedeni otopsi için hastaneye götürüldü. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.