Edirne’de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün ve arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşının metrelerce sürüklendiği kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edirne’de, İ.A’nın kullandığı 45 ARY 971 plakalı otomobil ile V.T’nin kullandığı 22 ADU 150 plakalı motosiklet çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan yakını metrelerce sürüklendi. Yürekleri ağza getiren kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polisin inceleme başlattığı korku dolu kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.