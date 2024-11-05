Eskişehir’de bir motosiklet kulübü, trafikte motosikletlilerin karıştığı trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla üyelerine eğitim verdi.

Eskişehir’de çeşitli sosyal projelere imza atan SkyRiders Motosiklet Kulübü, örnek bir eğitim gerçekleştirdi. Kulüp yönetimi, daha önce motosiklet sürüş eğitimi alarak profesyonelleşmiş üyelerinden destek alarak, diğer üyelerine eğitim verdi. Motosikletlilerin karıştığı ölümlü kazaların azaltılması amacıyla hayata geçirilen projede, motosiklet kullanıcılarına güvenli sürüş eğitimi verildi.

SkyRiders Motosiklet Kulübü Başkanı Ahmet Boz, verilen eğitim hakkında, “Kulüp olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu sefer de üyelerimizin trafikte daha güvenli şekilde seyahat edebilmeleri için sürüş eğitimi veriyoruz. Yıllarını motosiklet üstünde geçiren ve gerekli eğitimlerini almış arkadaşlarımız ve üyelerimiz gelerek burada eğitim veriyor. Üyelerimizin ve tüm motosiklet sürücülerinin güvenliğini arttırmak, motosikletlilerin karıştığı ölümlü kazaların azalması için bir şeyler yapmak istedik. Üyelerimiz yeni üyelerimiz katılım gösterdikçe eğitimlerimiz devam edecek” dedi.