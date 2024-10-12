İstanbul’da motosikletli ve atlı kadın zabıtalar dikkat çekiyor. Motosikletli kadın zabıta ekipleri, seyyar satıcı ve dilencilere müdahale ederken, atlı kadın zabıtalar ise turistik alanlarda devriye görevini sürdürüyor. Kadın zabıtalar, bir yandan İstanbullulardan takdir topluyor, diğer yandan sıkı denetimleri ile toplum sağlığını koruyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıtası, kamu düzeninin sağlanması ve toplum sağlığının korunması için canla başla çalışıyor. Yılda 360 bini aşkın denetim gerçekleştiren İBB Zabıtasında 2019 yılından bu yana kadın zabıta sayısındaki artış dikkat çekiyor.

MOTOSİKLETLİ EKİPLER İLE HIZLI MÜDAHELE

İstanbul trafiğinde, problemlere hızlı ulaşabilmek için kurulan motosikletli ekipler içinde kadınlar da yer alıyor. Avrupa ve Anadolu yakasında iki ayrı ekip olarak görev alan motosikletli kadın zabıtalar, yolda kalanlara yardım, afet, sel gibi hızlı gidilmesi gereken yerlerde görev yapıyor. Ayrıca seyyar satıcı ve dilencilik yapanlara da anında müdahale ediyorlar.

2 aylık yoğun bir eğitim sürecinin ardından göreve başlayan motosikletli kadın zabıtalar, İstanbulluların takdir ve beğenisi ile görevlerini sürüyor. Hâlihazırda 5 ekiple görev alan motosikletli kadın zabıta sayısının artırılması amaçlanıyor.

ATLI ZABITA BİRİMİ, ADALARDAKİ ATLARDAN KURULDU

İBB tarihinde ilk kez 2020 yılında kurulan Atlı Zabıta Birimi, başta Adalar olmak üzere İstanbul’un turistik mekanlarında devriye görevini sürdürüyor. Atlı zabıta ekipleri, 2021 yılında kadın binicilerin de katılmasıyla, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekmeye başladı. Turistlere danışmanlık hizmeti de veren atlı kadın zabıtaları İstanbul’un farklı noktalarında görebilmek mümkün.

Adalardaki faytonların kaldırılmasının ardından, orada bulunan atların bir kısmının İBB Zabıtası tarafından sahiplenilmiş, eğitim ve bakımlarının tamamlanmasının ardından İBB Atlı Zabıta Birimine dahil edilmişti.