İzmir’in Bayraklı ilçesinde polisten kaçan bir motosiklet sürücüsünün attığı poşet içerisinden 500 ecstasy hap çıktı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçi ekipleri, şüphelendikleri motosikleti durdurmak istedi. Bekçilerin dur ihtarına uymayan sürücü, motosiklet ve elindeki poşeti bırakarak kaçmaya başladı. U.B. olduğu belirlenen şüpheli kaçarak kayıplara karışırken, atılan poşet içerisinde 500 adet extacy hap olduğu belirlendi.

Çok sayıda suç kaydı olan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.