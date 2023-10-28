Gaziantep’te motosikleti ile seyir halinde olan şahıs, husumetlisinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Kanlı pusu sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken katil zanlısı ise kaçtı.

Olay dün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Kılınç (33) isimli şahıs, alacak verecek meselesi yüzünden telefonla tartıştığı ismi öğrenilemeyen husumetlisi ile buluşmak için sözleşti.

Motosikletiyle seyir halindeyken kanlı pusu kuruldu

Motosikletiyle buluşma noktasına doğru seyir halinde olan Serdar Kılınç, yol güzergahında pusu kuran husumetlisinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırı sonrası vücuduna çok sayıda saçma isabet eden evli ve bir çocuk babası Kılınç, ağır yaralandı. Kılınç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kanlı pusu sonucu hayatını kaybeden Serdar Kılınç’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin tamamlanacak işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı

Öte yandan Serdar Kılınç’a kanlı pusuyu kuran ve ismi öğrenilemeyen katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.