Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu çıktı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu çıktı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri tarafından Kocasinan ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen Y.T. (32) ve H. G. (30) durduruldu. Ekipler tarafından arama yapılan şahısların üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet boş şarjör ve 2 parça halinde uyuşturucu madde bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyaller muhafaza altına alınırken, Y.T. ve H.G. de işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.