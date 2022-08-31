Kayseri’de Motosikletli Polis Timleri, yaptıkları kontrollerle suça geçit vermiyor.

Kayseri’de Motosikletli Polis Timleri, yaptıkları kontrollerle suça geçit vermiyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Otomobil içerisinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet de dolu mermi bulundu. Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, otomobil sürücüsü E.Ç. (24) gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Yine ekipler tarafından yapılan kontrollerde, durumundan şüphelenilerek kontrol edilen O.Ö. (28) üzerinden alüminyum folyoya sarılmış halde 2 parça uyuşturucu madde bulundu. Bulunan materyallere el konulurken, gözaltına alınan O.Ö., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü