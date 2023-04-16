Afyonkarahisar’da motosikletli polis timleri, kurye motosikleti ile sevkiyatı yapan şahıs yakaladı. Polis olayda 680 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olay, kent merkezi Vali Haluk İmga caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler üzerinde 3 kişinin olduğu kurye motosikletini durdurdu. Şahısların motosikletten indiği esnada biri yaya olarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine şahsın peşine düşen ekipler kısa süren yaya kovalamaca sonrası şahsı aynı cadde üzerinde yakalamayı başardı. Şahısların yapılan kimlik tespitinde şahıslardan 4 adet suç kaydı olan kurye O.B., 2 adet suç kaydı olduğu belirlenen O.A., ile 11 suç kaydı bulunan M.E., olduğu belirlendi. Şahısların üzerinde ve motosiklette yapılan aramada ise 680 adet uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 bıçak ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.