Geçtiğimiz gün gece saatlerinde Kumlubel ve Eskibağlar mahallelerinde motosikletli kuryelere yönelik gerçekleşen saldırı hakkında Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayın faillerinin yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalar sonucu, K.B. ve B.K. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Eskişehir’de geçtiğimiz akşam motosikletli kuryelere yönelik gerçekleşen saldırının faili olduğu tespit edilen 2 şüpheli, olayda kullandıkları döner bıçağı ile birlikte yakalandı.

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