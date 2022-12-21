Tekirdağ Çorlu’da motosikletli kurye, okuldan çıkarken yaya geçidini kullanan 7 yaşındaki yabancı uyruklu 1. sınıf öğrencisine çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Tekirdağ Çorlu’da motosikletli kurye, okuldan çıkarken yaya geçidini kullanan 7 yaşındaki yabancı uyruklu 1. sınıf öğrencisine çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Aziz Günden İlkokulu karşısında meydana geldi. Okuldan çıkan ilkokul 1. sınıf öğrencisi Ragad Haser (7), yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullandı. Bu sırada otogar istikametine seyreden Hüseyin Yılmaz’ın kullandığı motosiklet, küçük kıza çarptı. Kaza sonucu devrilen motosiklet sürücüsü Yılmaz ile kız çocuğu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.