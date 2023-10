Söke’nin Bağarası kavşağında meydana gelen kazada Söke yönünden çıkan motosiklete Aydın yönünden gelen araç çarptı, Motosiklet ise diğer araca çarptı. Üç aracın karşıladığı kazada motosiklet sürücüsü 23 yaşındaki kurye Güney Ayberk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; 18 DH 075 plakalı araç sürücüsü İsmail Can ve 09 AKR 069 plakalı motosiklet sürücüsü G. Ayberk Bağarası caddesinden aynı yönden kavşağa çıktı. G. Ayberk, Bağarası yönüne, İsmail Can ise Didim yönüne dönüyordu. Aydın yönünden gelen 10 AKS 859 plakalı Ali Küçük yönetimindeki araç motosiklete çarptı. Motosiklet ise diğer araç İsmail Can yönetimindeki araca çarptı. İki araç arasında savrulan motosiklet sürücüsü kurye ise G. Ayberk ağır yaralı olarak kaldırıldığı Söke Fahime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

"Kavşakta Güvenlik Kamera Sistemi olmalı"

Aynı kavşakta sürekli kazaların meydana geldiğini belirten vatandaşlar, Söke’nin en işlek ve trafiğin en yoğun olduğu noktada Güvenlik Kamera Sistemi olmamasını anlayamadıklarını belirterek, bu tür kazaların sonuca kısa sürede ulaşması için buraya kamera sisteminin yapılması istediler.