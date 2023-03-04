Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Ergene ilçesindeki sorumluluk bölgelerinde adeta kuş uçurtmayan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı motosikletli jandarmalar önceki gün Velimeşe Mahallesinde kontroller sırasında F.B. isimli şahsın üzerinde 26 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ve bir miktar esrar maddesi ele geçirdi.

Tekirdağ’da görev yapan motosikletli jandarma ekipleri hem asayiş hem de trafik yönünden denetlemelerine devam ediyor.

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