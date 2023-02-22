Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kavşağa tersten giren motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan iki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çocuklar ölümden dönerken motosiklet sürücüsünün ayakkabısının otomobilin farına saplanması dikkat çekti.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kavşağa tersten giren motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan iki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çocuklar ölümden dönerken motosiklet sürücüsünün ayakkabısının otomobilin farına saplanması dikkat çekti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Hüseyin Uslu Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, H.K. (17) idaresindeki plakasız bir motosiklet kavşağa ters şeritten girdi. Bu esnada karşı yönden gelmekte olan Volkan K. (45) idaresindeki 32 HV 851 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü H.K. ile birlikte arkasında yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki A.C.K. yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı iki genç ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Sürücünün ayakkabısı otomobilin farına saplandı

Kaza sonrasında motosiklet hurdaya dönerken, otomobilin ön kısmında da maddi hasar meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsünün ayakkabısının otomobilin farına saplanıp kalması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.