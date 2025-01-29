Mersin’in Anamur ilçesinde motosikletli bir şahsın gelerek bir otomobili kundaklama anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gece ilçeye bağlı Fatih Mahallesi’nde bulunan bir restoranın otopark kısmında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.Y.’ye ait otomobil, motosikletli bir şahıs tarafından yanıcı bir madde döküldükten sonra yakıldı. Araç alev alev yandı. Yangını görenlerin fark ederek bölgeye gelmesi ile alevler söndürüldü.

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kafasında kask bulunan motosikletli bir şahsın gelerek, yanıcı maddeyi aracın üzerine döktüğü ve ateşe verdiği anlar yer aldı.

Şüphelinin yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.