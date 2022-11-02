Eskişehir İl Ambulans Servisi bünyesinde hizmet veren Motosikletli Ambulans Ekibi, 2022 yılı sezonunda toplam bin 195 vakaya bakarken, olaylara ulaşım süresi ise ortalama 3 dakika oldu.

Eskişehir İl Ambulans Servisi bünyesinde hizmet veren Motosikletli Ambulans Ekibi, 2022 yılı sezonunda toplam bin 195 vakaya bakarken, olaylara ulaşım süresi ise ortalama 3 dakika oldu.

Eskişehir’de faaliyet gösteren Motosikletli Ambulans Ekibi, araç trafiğine kapalı alanlarda ve trafik sıkıştığında vakalara ulaşmada önemli rol oynuyor. 2022 yılında havaların ısındığı mayıs ayında aktif göreve başlayan motosiklet ambulanslar, sezonda bin 195 vakaya baktı. Olaylara ulaşım süresi ise ortalama 3 dakika oldu. Günlük ortalama vaka sayısı 7.20 olurken, toplam kat edilen yol ise 6 bin 635 kilometre olarak hesaplandı. Günlük ortalama kat edilen mesafe ise 39.97 kilometre olarak kayıtlara geçti. Ayrıca vaka başı ortalama yol ise 5.55 kilometre oldu.