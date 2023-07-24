Mersin’de motosikletin refüje çarpması sonucu 2 gencin hayatını kaybettiği kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, dün Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında Orman İşletme Müdürlüğü yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin istikametine seyir halinde olan 33 AFZ 726 plakalı motosiklet, refüj ve uyarı levhasına çarptı. Kazada motosiklette bulunan Mihrac Enes Direk (22) ile Enes İmir (24) fırlayarak yere düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri her iki gencin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası cenazeler ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Bugün kaza anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hızla gelen motosikletin kavşakta refüje çarpma ve savrulma anları yer aldı.