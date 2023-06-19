Isparta’nın Yalvaç ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta’nın Yalvaç ilçesi Yağcılar Köyü, Kuşku mezarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A. Ö. (18) idaresindeki 32 YT 462 plakalı motosiklet ile 32 ABZ 862 plakalı S. B. (19) idaresindeki motosiklet Yağcılar Köyü’nden Yalvaç istikametine seyir halinde iken çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosikletlerde yolcu olarak bulunan H. H. A. (19), M. A. G. (18) ve sürücülerin çarpışmanın etkisiyle yaralandığı belirlendi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Yalvaç Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan kazada yaralanan H. H. A.’nın Yalvaç Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenilirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.