Adıyaman’da iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muhammet Ç., idaresindeki 02 AER 617 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 AED 558 plakalı motosiklet Sakarya Caddesi eski emniyet müdürlüğü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Muhammet Ç., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.