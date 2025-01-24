Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 motosikletin çarpışması neticesinde bir sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İzmit ilçesi Bekirdere Turan Güneş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 41 ANN 978 plakalı motosiklet ile B.T. yönetimindeki 41 AUV 875 plakalı motosiklet çarpıştı. Sürücüler ve motosikletler yere düşerken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı B.K.’yi ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. B.T. ise yara almadan kazayı atlattı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.