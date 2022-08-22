Bakırköy’de motosikletle uyuşturucu taşıyan 2 zanlı, uygulama yapan polis ekiplerine yakalandı.

Bakırköy’de motosikletle uyuşturucu taşıyan 2 zanlı, uygulama yapan polis ekiplerine yakalandı.

Ataköy Turgut Özal Kavşağı üzerinde motokuryelere yönelik drone destekli denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, duraksayan 2 motosiklet sürücüsünü fark etti. G.G. ve M.A.R isimli şüpheli şahısları durduran ekipler, motorda inceleme yaptı. Yapılan incelemede, motosikletlere kancalı ip ve şeffaf bant yardımıyla sabitlenmiş büyük ebatlarda 3 adet kutunun içerisine gizlenmiş halde, 83 bin 692 adet sentetik hap ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.