Afyonkarahisar’da otomobilde çarpışan motosikletteki iki kardeş yaralanırken, birisini durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kaza, Bolvadin ilçesi Kırkgöz mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. (22) idaresindeki 03 KE 793 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen S.K., yönetimindeki 34 EIV 618 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletteki M.K., ile kardeşi S.K., (20) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan S.K.’nın durumunun ciddi olduğu ve Bolvadin Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından üniversite hastanesine sevk edildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.