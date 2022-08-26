Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kazada iki sürücüde ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Erzincan merkez Kavakyolu semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 HB 2762 plakalı motosiklet ile 34 ELZ 703 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet yaklaşık 150 metre sürüklendi otomobilde orta refüje çarptı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.