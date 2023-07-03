Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kaza öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta seyir halinde olan S.K.’nın kullandığı 67 LV 543 plakalı otomobil ile Y.E.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddeti Y.E. hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralı Y.E. için olay yerine sağlık ekibi istedi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralının hastaneye gitmek istememesi üzerine olay yerinden ayrıldı.