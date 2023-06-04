Denizli’de motosikletle geldiği sokakta bir aracın önünü kesen şüpheli, pompalı tüfekle kadın sürücüyü sağ bacağından vurarak kayıplara karıştı.

Olay, Merkezefenedi ilçesine bağlı Hallaçlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; motosikletle sokakta bekleyen sürücü, seyir halindeki arabanın önünü kesti. Yanındaki pompalı tüfeği çıkaran motosikletli, kadın sürücüyü sağ bacağından vurdu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, motosikletli kayıplara karıştı. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı kadın, şüpheliyi tanımadığını iddia etti. Ekipler yaptığı incelemenin ardından şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.