Bunlar da ilginizi çekebilir

Cenaze merasimine, Yıldıztaş’ın yakınlarının yanı sıra Erzincan Vali Yardımcısı Ömer Özbay, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alınan Astsubay Ömer Can Yıldıztaş’ın cenazesi memleketi Erzincan’a getirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.