Hatay’da bir evin bahçesindeki su motorunu motosikletle çalan şahısların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. 5 bin TL değerindeki su motorunu çalan 2 hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Olay, Kırıkhan ilçesi Özyörük Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan bir evin bahçesindeki su motorunu fark eden 2 hırsız, 5 bin TL değerindeki su motorunu motosiklete yükleyerek olay yerinden ayrıldı. Hırsızlık anının güvenlik kamerasına yansıdığı olayda polis ekipleri şahısları bulmak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucunda 2 hırsız çaldıkları su motoruyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: iha